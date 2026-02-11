接着剤の定番「ボンド」が今、お店から消えているといいます。その原因は、若い世代を中心に流行している「あのシール」の余波でした。いまだそのブームが冷めないボンボンドロップシール。どこへ行っても入手困難な状況が続くなか、今、ファンの間で流行しているのが…なんと、ぷっくりするシールの「自作」です。使うのはプラモデルなどで使う「パーツ固定用ボンド」。イラストの形に合わせて乗せて乾かすと…ぷっくりとした質感