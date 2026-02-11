AAAの與真司郎さん（37）が11日、グループを脱退する西島隆弘さん（39）について、自身のインスタグラムでコメントを発表しました。4度目の喉の手術を行ったという西島さんは、治療に専念するため、グループ脱退することが発表されました。■與真司郎さんコメント全文（インスタグラムより）【西島隆弘の発表について】ずっとAAAを応援してくださっている皆さんそして、5人での活動を心から待ち続けてくださっていた皆さんへこの