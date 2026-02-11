フリーアナウンサー岩佐まり（42）が、11日までに自身のブログを更新。在宅介護をしている、要介護5認知症の母の現状についてつづった。岩佐アナは「母の病院受診がありました。在宅診療を受けていますが、てんかんのお薬を貰う時は、病院の受診が必要です」と報告し「いつまでこうして一緒に病院に来られるのだろう。いつまで母の体重がどっしりと重たい車椅子を押させてもらえるのだろう。いつかこの時間が幻のように消えてしま