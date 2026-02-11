『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』出身のボーイズグループ・OCTPATHが、初の冠番組『OCTPATH魂』(日本テレビ、26日スタート 毎週木曜24:59〜)に挑む。ハイレベルなダンスや振り付け、語学力などを武器にしてきた彼らが、今回はバラエティの現場で全力体当たり。普段は見られない表情とチームワークが詰まった8回の挑戦が幕を開ける。OCTPATHOCTPATHは、『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』に出演した元練習生により結成。際立つビジュアル