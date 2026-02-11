ＧＬＥＡＴ１１日の後楽園大会に総合格闘家の宇野薫（５０）が参戦し、飯塚優（２９）とグラップリング戦で対戦した。この日、宇野は７５キロ契約１０分１ラウンドで飯塚と対戦。序盤、グラウンドに引き込まれた宇野は、飯塚に下からディープハーフガード、オクトパスガード、ウェイターガードなどを作って潜られ、バックテイクを狙われる。しかしどれもバランスを取りつつことごとく潰して相手の背中をマットに付けさせると、