おしゃれなインスタグラマーさんが今注目しているのが【しまむら】のボーダートップス。きれいめな襟付きや、ふんわりしたペプラムデザインなど、一工夫されたおしゃれアイテムが展開中です。次回のしまパトの前に、注目のボーダートップスとおしゃれな着こなし術をチェック！ クマの刺繍に惹かれるヘビロテトップス 【しまむら】「SH エリツキクマ BDPO」\1,639（税込） ホワイト × ピン