ショートトラックで転倒…韓国選手巻き込んだ米国選手ミラノ・コルティナ五輪は10日、スケートのショートトラック混合リレー準決勝を行い、優勝候補の一角・韓国が転倒に巻き込まれ敗退した。事故の発端となった米国のコリン・ストッダードのインスタグラムには誹謗中傷が殺到。その後ストーリー機能を用いて謝罪メッセージを発し、しばらくSNSからは離れると宣言する騒ぎとなっている。男女2人ずつがそれぞれ2回滑る混合リレ