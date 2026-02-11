【セブン-イレブン】で見つけた沼落ちを予感させる、「新作スイーツ」にフォーカス。ほっとひと息つきたいときにうってつけの、大人も楽しめるスイーツがラインナップしているんです。チョコレートの風味を楽しめるエクレアやキャラメルソースが使われたシフォンケーキは、思わずやみつきになるかも。コーヒーや紅茶のお供に、セブン-イレブンの新作スイーツはいかがですか