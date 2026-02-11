松木玖生らを投入したサウサンプトンの3点差を覆す逆転劇に現地熱狂イングランド2部サウサンプトンに所属するMF松木玖生は現地時間2月10日、リーグ戦のレスター・シティ戦で途中出場し、歴史的な逆転勝利に貢献した。試合は前半に3失点を喫する苦しい展開となったが、後半に4ゴールを奪い4-3で勝利。英放送局「BBC」は「サウサンプトンが3点差から驚異的な後半の逆転劇を見せた」と、その戦いぶりを絶賛している。アウェーのサ