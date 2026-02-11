資料香川県空撮 帝国データバンク高松支店によると、四国に本社を置く企業のうち女性が社長を務める割合は10.6％となり、10年連続で上昇して過去最高を更新しました。 調査は、2025年10月時点で四国に本社が所在する約4万社の事業会社を対象に行ったものです。 四国の女性社長の割合は、全国平均を2ポイント上回りました。 県別にみると、徳島県が12.3％と最も高く、全国でも4年連続のトップとなりました。次