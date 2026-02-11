AIによるコーディング支援をめぐる議論は「便利」と「危険」の二択になりがちですが、ツールの使いどころを段階的に見つけていく方法もあります。HashiCorpの開発者であるMitchell Hashimoto氏は自身のブログで「AIに懐疑的だった自分がチャット中心の使い方からエージェントを前提にした運用へ移行していくまでの手順」を6つのステップに整理しました。My AI Adoption Journey - Mitchell Hashimotohttps://mitchellh.com/writing