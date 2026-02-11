オーストラリアの園芸農産物産業の成長を担う研究開発法人Horticulture Innovation Australiaは、2026年3月11日に東京で「日豪園芸交流プログラム ガラディナー・シェアテーブル2026」を開催します。日豪友好協力基本条約締結50周年を記念したこのイベントでは、オーストラリアと日本の園芸農産物産業、政府機関、貿易関係者が一堂に会し、両国の協力関係をさらに強化します。 Horticulture Innovation Australia「日豪園芸交