◆ネオムターフカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝２１００メートル）＝２月１１日、キングアブドゥルアジーズ競馬場海外重賞２勝目を目指すアロヒアリイ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）は芝コースに入り、単走で追い切られた。昨年の凱旋門賞１６着以来となる約４か月ぶりの実戦。田中博調教師は「今は落ち着いて、いい調教ができています」と説明した。昨夏は１勝馬の身ながらも