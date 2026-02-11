巨人の宮崎春季キャンプで２年ぶりに臨時コーチを務めているＯＢの松井秀喜氏（５１）が１０日、阿部監督とともにイベントに出席した。石川出身の松井氏は２０２４年の能登半島地震・豪雨災害の被災地を支援する巨人の復興支援キャンペーン「復幸へ、ともに。」の活動の一環で募金を呼びかけた。これまでも被災地で少年少女を対象にした野球教室を開催したり、義援金を送ったりと積極的に支援活動を行っている。「同じ石川出