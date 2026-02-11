おしんドローンスクールが、2026年2月26日（木）〜3月1日（日）にパシフィコ横浜で開催されるCP+2026に初出展します。初心者向けトイドローン操縦体験を中心に、抽選ドローンプレゼント企画や来場者限定特典を用意。 おしんドローンスクール「CP+2026初出展」  開催期間：2026年2月26日（木）〜3月1日（日）会場：パシフィコ横浜ブース番号：37 CP+はカメラ・写真・映像に関心の高い来場者が集まるイベント。