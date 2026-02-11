時代劇映画「木挽町のあだ討ち」（柄本佑主演、源孝志監督）の２７日公開を控え、「東映時代劇ＹｏｕＴｕｂｅ」（チャンネル登録者数４２・９万人）で始まった特集配信「斬られ役に聞く！」が話題を呼んでいる。殺陣技術集団「東映剣会」とのコラボ企画で「斬られ役目線で見てもらいたい」と東映を代表する時代劇４作品がセレクト。いずれも半世紀以上たっているが、古さを感じさせない名作ばかりだ。２週間ごとに作品が変わる