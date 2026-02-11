米歌手ブリトニー・スピアーズ（44）が10日、自身が所有する象徴的な楽曲の著作権を売却したことが報じられた。最初に報じたオンラインメディアTMZによると、米ニューヨークに拠点を置く音楽出版会社プライマリーウェーブにカタログ権利を売却する契約を昨年12月30日に締結したという。具体的な金額や契約内容は不明だが、デビュー曲「ベイビー・ワン・モア・タイム」や「サーカス」「ウーマナイザー」などの数々のヒット曲も含ま