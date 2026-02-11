「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが11日未明、ニッポン放送「あののオールナイトニッポン0（ZERO）」に出演。3月いっぱいで番組が終了することを発表した。番組中盤で「ここで番組からお知らせがあります」と切り出すと、「2023年4月4日からスタートしたあののオールナイトニッポン0ですが、3月31日の放送で最終回となります。こちら本当です。ウソではなく本当の話です」と番組の終了を発表した。「単発とか入れたら4年ぐ