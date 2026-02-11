竹内涼真、井上真央出演のテレビ朝日ドラマ「再会〜ＳｉｌｅｎｔＴｒｕｔｈ〜」第５話が１０日に放送された。突然逮捕された佐久間直人（渡辺大知）が、現代で発生した事件の犯人であると真偽不明の供述をはじめ、物語が大きく動いた。２３年前事件で秘密を共有する幼馴染４人は、直人が小学校時代から岩本万季子（井上真央）に思いを寄せていたことが描かれた一方で、元夫清原圭介（瀬戸康史）にも未練をみせている万季子