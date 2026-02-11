ミラノ・コルティナ五輪でノルディック複合個人ノーマルヒルに出場する渡部暁斗（北野建設）が１１日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、競技の模様をライブ観戦するよう呼びかけた。（デジタル編集部）渡部は、６大会連続で冬季五輪に出場している「レジェンド」。今シーズン限りで競技からの引退を表明し、ミラノ・コルティナ五輪が集大成となる。渡部はＸに「ＩＯＣ（国際オリンピック委員会）はノルディック複合の存続