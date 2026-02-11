一生懸命、ごはんを食べていたという生後6ヶ月のマルプーちゃん。とってもお利口さんに食べ終わったかと思えば、次の瞬間…まさかの行動に出るお姿が話題になっているのです。 あまりにも可愛くて理不尽、でも真剣な『猛抗議』を捉えた光景は記事執筆時点で19.6万回を超えて表示されており、1.1万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：ごはんを食べ終わった子犬→『なくなったんですけど！』とブチギレて…理