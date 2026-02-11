ちーちゃんはおかげさまで、少しずつ回復してきました。ただ、数値は高いままで、これ以上多分下がることがなく、体重も痩せてしまいました。 大切なのは、食べられる限りは食べてもらって、体重を落とさないことです。 夜中にハーハーしたり、気持ち悪くなったり、震えたりと、やはり以前のように完全な回復はできませんが、少しでも体調の良い状態を保てるように頑張っていきたいと思います。 食欲増進剤と