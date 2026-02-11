2月9日放送のフジテレビ系『呼び出し先生タナカ』に、元HKT48・村重杏奈が出演。アイドル時代に父からかけられた忘れられない言葉を明かした。【関連】村重杏奈、男性を好きになるきっかけ「本能的な…」番組では、村重が父と2人でドライブする様子が公開される場面があった。この中で、村重は、「全く売れなかった時期にさ、握手会も（ファンの）1人がずっと走って回ってくれて」「握手会のレーンがスカスカすぎて“滑走路にしか