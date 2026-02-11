「県水」の恩恵 支えられる石川県石川県内の広い範囲に水を供給している「県水」。南は加賀市、北は七尾市の能登島まで県内13の市町が鶴来浄水場からの水を利用していて、県は昨夜、給水制限を実施する可能性があるとして、節水を呼びかけました。「断水」の一報に動揺金沢市は、市南部のおよそ5700世帯で断水のおそれがあるとして、小学校に仮の給水所を開設。スーパーでは、飲み水を買い求める人が相次ぎ、各地で売り切れる事態