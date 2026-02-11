◆サウジダービー・Ｇ３（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１６００メートル）＝２月１１日、キングアブドゥルアジーズ競馬場追い切り北海道競馬からの参戦となるベストグリーン（牡３歳、北海道・田中淳司調教師、父スマートファルコン）は新たにコンビを組む坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝が手綱を執り、ダートコースで追い切られた。見守った田中淳調教師は「坂井騎手を乗せての追い切りでしたが、