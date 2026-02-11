◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー・女子モーグル（１１日、リビーニョ・スノーパーク）フリースタイルスキー女子モーグル予選２回目が行われ、柳本理乃（愛知ダイハツ）は１４位、藤木日菜（武庫川女大大学院）は１９位で突破を決めた。１０日の予選１回目で５位の冨高日向子（多摩大ク）、７位の中尾春香（佐竹食品）とともに、日本勢は全４人が決勝（日本時間１１日午後１０時１５分）に進んだ。１４位通過