2月14日と言えばバレンタイン。 【写真を見る】ミルク不使用の「ミルクチョコ」に…粉末ゴボウで作ったチョコ！？ 物価高のバレンタインで注目 “代替チョコ”の味は 調査会社クロス・マーケティングの調べによりますと、「今年のバレンタインデーにプレゼントを贈る予定があるか？」という質問の回答は、「ある」40.3％、「ない」59.7％でした。 今どきのバレンタイン事情をのぞいてみます。 街の声は？ 女子高