祝日のきょう、都心ではクリスマス以来となる久しぶりの雨が降りました。水不足に苦しんでいた農家からは安堵の声が上がっています。雨露に濡れて咲くのはウメの花。建国記念の日のきょう、各地でまとまった雨が降りました。都心でも本降りの雨が…30代「雨が降ったのは久しぶりな気がする。服装はちょっと困りました」20代「ロングスカートで間違えた。汚れると思ったけど、はいてきちゃった」前回、都心で3ミリ以上の降水量を観