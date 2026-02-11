広島の黒田博樹球団アドバイザーが１１日、キャンプ地の宮崎・日南で取材対応した。連日、投手陣を中心にアドバイス。１０、１１日の紅白戦も見守り「ピッチャーは特に仕上がりが早いし、いい状態のピッチャーが多い」と太鼓判を押した。今季から先発に転向する栗林にも言及。「球種も豊富なので、長いイニングを投げるコツをつかめばしっかり結果を出してくれるんじゃないか」と期待した。