後藤祐一氏・早稲田夕季氏・笠浩史氏中道改革連合が１１日開いた議員総会で代表選の見直しを求めたのは、神奈川県内の小選挙区で敗れ比例復活した３人だった。１６区で苦杯を喫した後藤祐一氏は「国会議員１０人」とされた推薦人要件の撤廃要求の口火を切った。４区で敗北した早稲田夕季氏、９区で破れた笠浩史氏も同趣旨の論陣を張り、決選投票を行わず１回目の投票で決着させる流れをつくった。出席者によると、後藤氏は意見