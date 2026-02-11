【漫画】本編を読む夜中に妖怪たちが徘徊する様子を指す“百鬼夜行”という言葉、あなたはどんなイメージを抱くだろうか？ 古い絵巻にあるようなおどろおどろしい姿を思い浮かべる人も多いだろうが、『ウチの百鬼夜行』（河口けい/主婦の友社）に登場する物の怪たちを見ると、不思議と心温まる。■陰陽師の兄の家でスタートする、物の怪たちとの共同生活物語の舞台は陰陽師・吉良晴明（きら はるあき）の屋敷。彼に従う化け狐