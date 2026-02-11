「ＡＡＡ」の與真司郎（３７）が１１日、インスタグラムを更新。?Ｎｉｓｓｙ?ことＡＡＡの西島隆弘（３９）がグループを脱退することに言及した。西島は同日、西島のスタッフ公式Ｘ（旧ツイッター）などを通してグループを脱退することを発表。「このたび、西島は先日、４度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました。治療に専念