俳優パク・ジョンミンが、公演直前の中止騒動について、謝罪文を公開した。2月11日、パク・ジョンミンは所属事務所のアカウントを通じて、ミュージカル『ライフ・オブ・パイ』（原題）の公演中止に関する立場を明らかにした。【写真】「空気の読めない息子」と話題のパク・ジョンミン去る2月10日、同公演は開演約5分前に突如中止となり、観客に混乱と不快感を与えた。パク・ジョンミンは、「昨晩の公演に足を運んでくださったすべ