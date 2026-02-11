山形県朝日町で11日、町のシンボルや名所などを表現したかるた大会が開かれました。参加した小学生たちは全力でかるたを取り合っていました。このかるた大会は、楽しみながら町の良さを知ってもらおうと開かれたもので、朝日町の全55地区の自慢できるもの、大切にしているものなどが絵札に描かれました。11日は町内の小学1年生から6年生まで13人が参加。かるたの札には朝日町の空気神社や朝日鉱泉など、名所のある地区名が描かれて