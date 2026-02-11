「関東地区選手権・Ｇ１」（１１日、多摩川）砂長知輝（２６）＝埼玉・１２５期・Ａ１＝がインから逃げ切ってＧ１初優出で初優勝。ＳＧ・クラシック（３月２４〜２９日・蒲郡）の出場権を手に入れた。通算５回目、多摩川では初Ｖとなった。２着に中野次郎（東京）、３着に宮之原輝紀（東京）が入った。未来の埼玉支部を背負う逸材の砂長が、優勝戦で逃げ切り、うれしいＧ１初優出、初Ｖを決めた。レースはインからコンマ１１