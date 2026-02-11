東京・板橋区の環状七号線で11日朝、赤信号の横断歩道を渡っていた男性がワンボックスカーにはねられ死亡しました。午前6時過ぎ、板橋区南常盤台の環状七号線外回りで、赤信号の横断歩道を渡っていた40代くらいの男性がワンボックスカーにはねられ、病院に搬送されましたが約1時間後に死亡が確認されました。警視庁はワンボックスカーを運転していた男（76）を、過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。男は「ブレーキを踏んだが