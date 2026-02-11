「人の命を預かる責任ある仕事なのに、手取りはたったの18万円」【写真】福祉職に多い“燃え尽き症候群”心のサインケアマネ5年目の30代女性の場合は「介護利用者さんの温かい笑顔やお礼に救われやりがいも感じるけれど、やりがいと収入のバランスが合わない...」福祉職の30代女性・奈良山さん（仮名）と、20代男性・田中さん（仮名）は、それぞれそんな現実に悩みを抱えていました。そんな中、この2人は、就業規則上問題がない