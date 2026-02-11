2026年2月10日、台湾メディアの中時新聞網は、日本の衆議院選挙の結果を受けた台湾元立法委員・郭正亮（グオ・ジョンリアン）氏の分析を報じた。郭氏は、高市早苗首相率いる自民党が衆議院で3分の2を超える316議席を獲得し同院での改憲発議が可能となったものの、深刻な経済問題が難題として浮上しているとした。そして、日本政府が積極財政を掲げながら具体的な財源を確保できておらず、紙幣の増刷と減税の矛盾に陥っていると指摘