元広島の宇草孔基がチェコ球団と契約昨年オフに広島を戦力外となっていた宇草孔基外野手が、チェコ共和国の野球リーグに所属する「コトラーシュカ・プラハ」に入団することがわかった。球団や同リーグが10日に公式SNSで発表した。宇草は茨城・常総学院、法大を経て2020年ドラフト2位で広島に入団すると、1年目から打力と俊足を生かし、ウエスタン・リーグ史上14人目のサイクル安打を達成するなど猛アピール。3年目の2023年には