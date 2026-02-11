群馬県議会議事堂 来年春の県議選に向け、区割りや定数について協議してきた県議会の検討委員会は、甘楽郡区が２０２５年国勢調査の結果で人口基準を下回った場合、富岡市区と合区とするよう議会運営委員会に答申しました。 検討委員会は県議１０人で構成され、来年春に実施される県議選の区割りや定数について去年１０月から検討してきました。 ２０２５年の国勢調査の結果はことし９月に確定値が出る予定で、委員会では