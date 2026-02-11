伊勢崎市内で採れた新鮮な野菜を手ごろな価格で販売するイベントがスマーク伊勢崎で開かれ、多くの人でにぎわいました。 伊勢崎マルシェは、地場産農産物の普及と消費拡大を目指し昨年度から始まったもので、毎回約１５００人が訪れるという人気のイベントです。これまでは、市役所での開催でしたが、広くＰＲしようと、今回は、会場をスマーク伊勢崎に移しました。 来場者のお目当ては、市内で採れたトマトやきゅう