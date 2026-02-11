ちりめんや着物の古ぎれを利用して人形作りに取り組む、竹本京さんの作品を中心とした企画展が、高崎市の県立日本絹の里で開かれています。 「ちりめん創作人形展」は、高崎市に工房を構える創作人形作家、竹本京さんの作品を中心とした企画展で、１４回目を数えます。 今回は「猫に遊ぶ…広がる夢・布と糸」がテーマです。 竹本さんと、竹本さんの工房で学ぶ生徒１８人による猫をモチーフにした作品など、合わせて