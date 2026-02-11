まさかの2進化大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクの公式アカウントが公開した衝撃映像がSNSで話題になっている。「……おや！？ミャクミャクのようすが……！」と、人気ゲーム「ポケットモンスター」シリーズを彷彿とさせる書き出しで、Xにショート動画を添えて投稿。ポケモンシリーズの進化時の演出よろしく、赤と青がメインの基本となる?進化前?のミャクミャクが、まばゆい光に包まれ黒→白へと進化する様