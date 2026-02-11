全国各地の「うまいもの」を集めたイベントが、前橋市内の百貨店で１１日から始まり、店舗によっては行列ができるなど多くの人でにぎわっています。 ズスズラン前橋店で毎年開催されている「春の全国うまいもの会」。今回も北海道から九州まで、全国各地の弁当や惣菜、スイーツなど５２店が軒を連ね、このうち９つが初出店です。中でも人気を集めていたのは、大阪から出店している豚まんなどの店「５５１ＨＯＲＡＩ」です。