¸µRIZIN¥¬¡¼¥ë¤ÎºÊ¤È2¥·¥ç¥Ã¥ÈUFCÉüµ¢2ÀïÌÜ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿Áí¹ç³ÊÆ®²È¡¦ËÙ¸ý¶³»Ê¡£·ãÆ®¸å¤Î?2¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÅÁÅýÇÉ¶õ¼ê¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥¢¥ß¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¸Áê¼ê¤ò3¡½0¤ÎÈ½Äê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎÌë¤Ë¡¢ºÊ¤Ç¸µRIZIN¥¬¡¼¥ë¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀîÂ¼Æá·î(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¡ÖMy husband is the strongest Karate Kid¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ®¤¤¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎËÙ¸ý¶³»Ê¤È¤Î¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£