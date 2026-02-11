ＳＮＳで知り合った女子児童に裸の写真を撮影・送信させたなどとして逮捕・起訴された３９歳の中学校教諭の男について、神戸市教育委員会は懲戒免職処分を下しました。２月６日（金）付で懲戒免職となったのは、神戸市立北神戸中学校の教諭だった寺元優一郎被告（３９）です。神戸市教育委員会によると、寺元被告は去年３月下旬と４月５日、ＳＮＳで知り合った女子児童（当時１１）に対し、金銭と引き換えに裸の写真や動画を