◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日フリースタイルスキー 女子モーグル予選（2026年2月11日リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク ）フリースタイルスキー・女子モーグル予選2回目が行われ、柳本理乃（愛知ダイハツ）は73.35の14位、藤木日菜（武庫川女子大大学院）は70.06の19位で決勝進出を果たした。10日に行われた予選1回目で冨高日向子（多摩大ク）は75.28の5位、中尾春香（佐竹食品）は74.71の7位で決勝進