9人組ダンスボーカルグループ・BUDDiiSのメジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』発売を記念した歌唱パフォーマンスが11日、都内で行われた。メンバー同士が唇を重ねるキスを連発し、ファンが盛り上がった。【写真】熱烈！キスを連発したBUDDiiSイベントでは、ダチョウ倶楽部の肥後克広と寺門ジモンがサプライズゲストとして登壇。アルバムの収録曲「#KISSYOU」にちなみ、壇上では“キス芸”が繰り広げられた。「#KISSYOU」