フィギュアスケート男子ショートプログラムにラトビア代表で出場したフェディル・クリシュ＝10日、ミラノ（AP＝共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート男子にラトビア代表で出場したフェディル・クリシュ（20）は、戦時下の母国ウクライナからラトビアに避難し、約2カ月前にラトビア国籍を取得したばかりだ。10日のショートプログラムでは転倒もあって28位に終わり、フリーには進めなかった。ウ