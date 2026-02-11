9人組ダンスボーカルグループ・BUDDiiSのメジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』発売を記念した歌唱パフォーマンスが11日、都内で行われ、2000人が熱狂した。【写真】カワイイポーズ！それぞれの仕草を見せるBUDDiiSBUDDiiSは同日、メジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』をリリースした。グループの“名刺代わり”となるアルバムで、これまでの色を取り入れつつも「過去を超えていく」「駆け上がっていく」というメンバーの